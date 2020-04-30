Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Brezilya'nın Independente takımında forma giyen 21 yaşındaki Felipe Santos, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılması sonucu genç yaşta yaşamını yitirdi.

GenÃ§ futbolcu Kaio Felipe Santos Silva uÃ§urtma uÃ§ururken elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±larak hayatÄ±nÄ± kaybetti. Brezilyaâ€™nÄ±n Sao Paulo ÅŸehrinde yaÅŸanan kazada, genÃ§ oyuncunun uÃ§urtmasÄ± yÃ¼ksek gerilim hatlarÄ±na takÄ±ldÄ± ve kablodan gelen akÄ±m Santosâ€™un Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu.

Alt Lig takÄ±mÄ± Independente takÄ±mÄ±nda forma giyen futbolcu iÃ§in kulÃ¼bÃ¼ sosyal medyada bir mesaj yayÄ±nlayarak korkunÃ§ kaza ile ilgili Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini belirtti.

22 MAÃ‡TA 6 GOL ATMIÅTI

Kariyerine Inter de Limeira takÄ±mÄ±nda baÅŸlayan futbolcu, hÃ¼cum gÃ¼cÃ¼ yÃ¼ksek bir sol bek oyuncusuydu. Felipe 22 maÃ§ta 6 gole imza atmÄ±ÅŸtÄ±.

Yerel gazeteci Edmar Ferreira, Felipe Santosâ€™u sosyal medyada ÅŸu sÃ¶zlerle andÄ±:

â€œÃ‡ok genÃ§, Ã§ok hayat dolu, Ã§ok nazik, Ã§ok mÃ¼tevazÄ± ve Ã§ok arkadaÅŸ canlÄ±sÄ±ydÄ±. Onunla Ã§ok iyi bir arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z vardÄ±. Ona frikiklerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ Pradaoâ€™nun Fabia Santosâ€™u adÄ±nÄ± takmÄ±ÅŸtÄ±m.â€

"Ã‡OK GÃœZEL BÄ°R KALBÄ° VARDI"

Taraftarlar da kulÃ¼bÃ¼n Facebook sayfasÄ±nda baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajlarÄ± yayÄ±nladÄ±.

BunlarÄ±n arasÄ±nda oyuncunun bir arkadaÅŸÄ± da vardÄ±: â€œÃ‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Onunla Ã¼niversitede ev arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±k. Ã‡ok Ã¶zel bir insandÄ±, gÃ¼zel bir kalbi vardÄ±. Ã‡ok Ã¶zleyeceÄŸiz.â€

Bir baÅŸka mesaj ise ÅŸÃ¶yleydi:

â€œArkadaÅŸÄ±m Robertoâ€™nun oÄŸluydu. Onun bazÄ± maÃ§larÄ±nÄ± da yorumlamÄ±ÅŸtÄ±m. Herkes tarafÄ±ndan sevilen, Ã¼mit vadeden bir genÃ§ti. GeleceÄŸi Ã§ok parlaktÄ±.â€

(SÃ¶zcÃ¼)