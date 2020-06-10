Kahvehanede oturanların masasına yılan düştü
Şanlıurfa'da kahvehanenin bahçesinde oturanların önündeki masaya, ağaçtan 1 metrelik yılan düştü. Yılanı görünce büyük korkuya kapılan vatandaşlar, sağa sola kaçışmaya başladı.
10.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:29
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, kahvehane bahçesinde oturanların masasına, ağaçtan 1 metre uzunluğunda yılan düştü. Yılan, Fırat Nehri'ne bırakıldı.
YILANI GÖRENLER SAĞA SOLA KAÇIŞTI
Merkez Mahallesi'ndeki kahvehanenin bahçesinde oturanların önündeki masaya, ağaçtan yılan düştü. Yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı görenler, korkuyla kaçtı.
GÜÇLÜKLE YAKALADILAR
Bir vatandaş tarafından görüntülenen yılan güçlükle yakalanıp, Fırat Nehri'ne bırakıldı.
İşte masaya düşen 1 metrelik yılan;