Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde polis aracı ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2'si polis, 2'si bekçi 4 kişi yaralandı.

Ali Aydemir (65) idaresindeki 44 LK 291 plakalı otomobil, hastane kavşağında polis aracıyla çarpıştı. Otomobil sürücüsü ve eşi Elife Aydemir (59) ile isimleri öğrenilemeyen 2 bekçi ve 2 polis yaralandı.

OTOMOBİLDEKİ KARI-KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Aydemir ve eşi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ve bekçiler ise Pazarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.