Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar
İşçileri Bakanlığı'nın "asker uğurlaması"yla ilgili uyarılarına rağmen İstanbul'da manzara yine değişmedi. Kağıthane'de uyarılara kulak asmayan grup, ürkütücü görüntülere sebep oldu.
29.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:58
İçişleri Bakanlığı'nın "asker uğurlaması"yla ilgili uyarılarına rağmen İstanbul'da manzara yine değişmedi.
Kağıthane'de dün akşam bir araya gelen grup sokak arasında yol kesip meşaleler yaktı.
Sosyal mesafe ve maske kuralını da hiçe sayan grup askere uğurlayacakları arkadaşları için eğlendi.