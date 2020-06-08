Kağıt toplayan çocuğa istismarı kameradan gördü, zanlıyı yakaladı
DİYARBAKIR'da kağıt toplayan 9 yaşlarındaki erkek çocuğa, sokak ortasında cinsel istismarda bulunan M.H. (52) bir esnaf tarafından kameradan fark edilip, yakalandı.
08.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:39
DİYARBAKIR'da kağıt toplayan 9 yaşlarındaki erkek çocuğa, sokak ortasında cinsel istismarda bulunan M.H. (52) bir esnaf tarafından kameradan fark edilip, yakalandı. Polis, şüpheliyi, vatandaşların linç girişimine karşı geniş güvenlik önlemleri altında emniyete götürürken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, dün akşam Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri 5'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çöp konteynerinden kağıt toplayan kimliği belirsiz erkek çocuğuna M.H., cinsel istismarda bulundu. Çocuğun ağladığı sırada, iş yerinin güvenlik kamerasından durumu fark eden A.Y., polise haber verdi. A.Y., olay yerinden kaçmaya çalışan M.H.'yi yakaladı.