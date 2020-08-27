Kadının darp sonucu öldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde evde ölü bulunan kadının, darp sonucu yaşamını yitirdiği iddiası üzerine soruşturma açıldı.

27.08.2020 15:17 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:36

Kütahya'nın Simav ilçesinde evde ölü bulunan kadının, darp sonucu yaşamını yitirdiği iddiası üzerine soruşturma açıldı.

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İddiaya göre, yakınları tarafından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evde yarı baygın ve darbedilmiş olarak bulunan Ö.S. (27), hastanedeki tedavisinin ardından babasının evine götürüldü.

Bir süre sonra yakınları tarafından yatağında ölü bulunan kadının cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Ö.S'nin ölümünden eşi A.S'yi (65) sorumlu tutan ailesinin şikayeti üzereni savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Ölen kadının ablası Özlem Ç, kardeşinin darp edildiğine dair ellerinde rapor olduğunu belirterek, Ö.S'nin eşi tarafından dövüldüğüne yönelik şahitleri olduğunu ileri sürdü.

Kardeşinin ölümüne gördüğü şiddetin yol açtığını iddia eden Özlem Ç, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, kadının ölüm nedenine ilişkin otopsi raporunun beklendiği öğrenildi.