Kadim Yaşar kimdir? Kadim Yaşar nereli, kaç yaşında? Kadim Yaşar dizileri

Kadim Yaşar kim sorusu magazin gündeminde sıkça geçen sorulardan biridir. Oyunculuğu ile dikkatleri çeken Yaşar hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Kadim Yaşar nereli? Kadim Yaşar eşi kim? İşte, Kadim Yaşar'ın ailesine dair ayrıntılar...

KADİM YAŞAR KİMDİR?

Yaşar, 26 Nisan 1976 tarihinde Muş'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur.

İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında Ekmek Teknesi dizisi ile elde etti. Sonrasında; Urfalıyam Ezelden, Aşka Sürgün, Beşinci Boyut, Yağmurdan Sonra, Tek Türkiye, Babalar ve Evlatlar, Kaçak, Tatar Ramazan ve Paramparça, Kayıtdışı dizilerinde yer aldı. Kadim Yaşar, 1.80 metre boyunda, 82 kilo ve Boğa burcudur. Çağdaş Yaşar ile evlidir ve çiftin bir de kızı bulunuyor.

DİZİLERİ - FİLMLERİ

Benim Adım Melek(2020)

Bir Zamanlar Çukurova (2019-2020)

Servet (2018)

Kayıtdışı (2017)

Murtaza (Sinema Filmi 2017)

Urfalıyam Ezelden (2014)

Paramparça (2014-2016)

Tatar Ramazan (2013)

Kaçak (2014)

Neden Tarkovski Olamıyorum? (Sinema Filmi 2014)

Baba (Kısa Film 2014)

Babalar ve Evlatlar (2012)

Tek Başımıza (2011)

Paramparça (Sinema Filmi 2010)

Kar'daş (Kısa Film 2010)

Press (Sinema Filmi 2009)

Öldür Onu (2008)

Fırtına (Sinema Filmi 2008)

İki Koca Adam (Sinema Filmi 2007)

Tek Türkiye (2007-2009)

Yeşeren Düşler (2006)

Yağmurdan Sonra (2006)

Hayatımın Kadınısın (Sinema Filmi 2006)

Beşinci Boyut (2005)

Aşka Sürgün (2005)

Şubat Soğuğu (2004)

Stepford Kadınları (Sinema Filmi 2004)

Tersyüz (Sinema Filmi 2002)

Ekmek Teknesi (2002)