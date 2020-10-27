Kadıköy'de sahte altın diş satarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA Kadıköy'de kuyumculara sahte altın diş satarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi, yakalandı.

Kadıköy'de bulunan kuyumcuya bir kişi tarafından altın diş satıldı. Kapalıçarşı'ya gönderdikten sonra altın dişin sahte olduğunu öğrenen kuyumcu durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden dolandırıcının kimliğini tespit ederek yakalamak için çalışmalara başladı. Devriye görevi yapan güven timleri, aradıkları dolandırıcıyı cadde üzerinde görüp, onu takip etti. Kısa süre sonra arkadaşlarıyla buluşan şüpheli, takipteki güven timleri tarafından gözaltına alınarak Rıhtım Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan üst aramalarında şüphelilerin üzerinden altın suyuna batırılmış çok sayıda sahte diş ele geçirildi. Polis yaptığı incelemelerde dolandırıcıların, sattıkları teneke parçalarının ağır gelmesi için dişlerin içine kurşun doldurduğunu tespit etti. A.K, S.K, I.K ve İ.H alınan ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

"POLİSLER NOKTA ATIŞI YAPMIŞLAR"

Kadıköy'de dolandırılan kuyumcu Bahattin Aydın, "Bize zaman zaman hurdalar geliyor. Hurda altınların içinde kalpazanlar, dişi birbirine geçirerek, içine kurşun koyarak çok ince mikronla dışını 22 ayar yapıp bize getirdiler. Bu dişlere baktığımızda 22 ayar gösteriyordu. Biz bu dişleri aldık gönderdik Kapalıçarşı'ya. Kapalıçarşı'da bu dişlerin sahte olduğunu söylediler, bize tekrar geri geldi. Tabi biz Kapalıçarşı'ya paramızı ödedik. Polislere haber verdik. Karakol da işin üzerine düştü, bu kalpazanlar yakalandı. Biz resimlerini vermiştik polislere. Polisler nokta atışı yapmışlar. Hepsine teşekkür ediyorum. 3 bin 300 lira dolandırıldım" dedi.

ŞÜPHELİ MUHABİRE PİŞKİNCE CEVAP VERDİ

Öte yandan, polis merkezine götürüldükleri sırada, "Sahte altın sattığınız iddia ediliyor, neler söyleyeceksiniz" şeklinde soru yönelten basın mensubuna şüphelilerden biri pişkinlik yaparak, "Öyle bir şey yok kanki" cevabını verdi.