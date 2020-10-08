Kuyumcuyu soymak isteyen muştalı şüpheliyi, polis vatandaşların elinden zor aldı

Kadıköy'de Fahrettin Kerim Gökay caddesinde bulunan bir kuyumcu dükkanında saat 11.30 sıralarında 1 kişi maskeli bir halde elinde muştayla kuyumcuya girdi. Daha sonra elindeki muştayı kuyumcuya göstererek altınları ve paraları koymasını istedi. Kuyumcu dükkanının sahibi ile hırsız arbede yaşandı.

KUYUMCUYU YARALAYIP KAÇTI

Hırsız elindeki muştayla kuyumcuyu darp ederek yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler düzenledikleri operasyonla bir apartmanın en üst katına sığınan şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızın gözaltına alınması esnasında kuyumcu yakınları hırsıza tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR POLİSİ ALKIŞLADI

Hırsız gözaltına alındıktan sonra esnaf ve kuyumcu yakınları polis ekiplerini alkışladı. Kuyumcu yakını olan bir kişi, "Maskeli bir kişi elindeki muştayla hırsızlık girişiminde bulundu. Kuyumcu akrabamızı yaralayarak kaçtı. Bir binanın üst katına sığınmış.