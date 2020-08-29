Her şey saniyeler içerisinde oldu! Yakıt alan aracın çalınma anı kamerada

İstanbul'da bir araç, benzin istasyonunda yakıt aldığı sırada bir şahıs tarafından çalındı. Saniyeler içerisinde gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

29.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:19

Kadıköy'de benzin istasyonunda panelvan araç yakıt aldığı sırada şüpheli bir kişi tarafından çalındı. Pompaya takılı aracın çalınma anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

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YAKIT YÜKLENİRKEN, SÜRÜCÜ MARKETE GİRDİ

Olay geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Kozyatağı'nda bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddialara göre 34 BGC 716 plakalı panelvan aracın sürücüsü yakıt almak için benzin istasyonuna girdi. Pompada yakıt alındığı sırada sürücü istasyonun marketine girdi. Bu sırada şüpheli bir kişi benzin istasyonunda dolaşmaya başladı. Şüpheli aracın yanına kadar giderek anahtarın üzerinde olduğunu fark etti. Bir süre çevredekilerin uzaklaşmasını bekleyen şüpheli daha sonra pompaya takılı aracı çalarak benzin istasyonundan ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan hırsızlık benzin istasyonun kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüpheli pompaya takılı araca binerek hızla uzaklaşıyor. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.