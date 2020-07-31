Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde birbirinden ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Amasya'da kesim alanına götürülüp, kamyonetten indirildiği sırada sahibinin elinden öfkeli boğa, kendisini yakalamaya çalışan vatandaşları kovaladı. Uzun uğraşları sonucu yakalanan boğanın, vatandaşları kovaladığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

SOPAYLA BOĞAYI YAKALAMAYA ÇALIŞTILAR

Merkezde kurulan hayvan pazarında, indirilmeye çalışıldığı kamyonetin kasasında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı. Toprak araziye kaçan boğa, kendisini yakalamaya çalışanları bir süre kovaladı. Sahipleri sopayla boğayı yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevrede bulunan vatandaşlar da, koşarak ellerindeki sopalarla hayvanı yakalamaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri hayvanı yakalayarak sakinleştirdi. Yakalanan boğa sahibine teslim edildi.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Boğanın kaçışı ve vatandaşları kovalama anları da çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.