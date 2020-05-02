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Kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü

ADANA'da, kaçan güvercinini yakalamak için çıktığı 4 katlı apartmanın çatısından düşen Faruk Kara (48), yaşamını yitirdi.

02.05.2020 22:11 | Son Güncelleme: 02.05.2020 22:11

ADANA'da, kaçan güvercinini yakalamak için çıktığı 4 katlı apartmanın çatısından düşen Faruk Kara (48), yaşamını yitirdi. 

Olay, akşam saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 75044 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yıllardır güvercin besleyen Faruk Kara, evinin damına çıkarak kuşlarına yem verdi. Bu sırada Kara'nın bir güvercini uçup karşı apartmandaki dama kondu. Kara, dama çıkıp güvercini yakalamaya çalışırken dengesini kaybederek 4 katlı apartmanın damından düştü. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kara'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılanan incelemenin ardından talihsiz adamanın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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