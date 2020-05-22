Kaçak villa, sahibi tarafından sökülüyor
ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı Kekova Koyu'nda, koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında, koronavirüs salgını sürecinde, 48 saatte yapılan kaçak villa, sahibi tarafından sökülmeye başladı.
ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı Kekova Koyu'nda, koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında, koronavirüs salgını sürecinde, 48 saatte yapılan kaçak villa, sahibi tarafından sökülmeye başladı. Söküm işleminin ardından hafriyat alandan kaldırılacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 9- 10 Mayıs tarihlerinde, yapılaşmanın yasak olduğu Koyun Adası karşısındaki koya kaçak olarak yapılan villa, 11 Mayıs günü Demre Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Mühürleme işleminin ardından Demre Belediye Daimi Encümeni, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya başkanlığında yaptığı toplantıda, villa için yıkım kararı aldı. Karar, villanın İstanbul'da yaşayan sahibi M.A.'ya gönderildi. Kararda, tebliğden sonra 3 gün içinde kaçak yapıyı mümkünse ruhsatlandırmasını, ruhsatlandırılamadığı takdirde yıkması, aksi takdirde yıkım giderleri kendisinden alınarak belediyece yıkılacağı belirtildi.
48 saatte yapılan, yapımından 10 gün sonra yine yaptıranlar tarafından sökülmeye başlanan kaçak villanın Koyun Adası karşısındaki arazisi, 1990 yılında H.E.İ.'ye satıldı. Zilyetli olan arazi, içindeki 98.50 metrelik yapı ile beraber 1304 metrekarelik büyüklüğe sahip. H.E.İ., yapılaşmanın kesinlikle yasak olduğu yere beyana dayalı olarak 7 Kasım 2018 tarihinde yapı kayıt belgesi aldı. H.E.İ., 6 Nisan 2020 tarihinde ise noter kanalıyla araziyi M.A.'ya devretti. M.A. ise 98.50 metrekarelik yapıyı yıkarak, yerine çelik konstrüksiyon, ahşap balkonlu villa inşa etti. Villa yapımı sırasında, deniz kıyısından villaya kadar malzeme taşımak için ray kurulduğu ortaya çıktı. 48 saate bitirilen villa, Demre Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.