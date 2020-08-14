Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi

Denizli'de av yasağı bulunan bölgede dağ keçisi avlayıp fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan bir kişiye 23 bin 288 lira ceza verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dağ keçisi avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, A.C'nin avladığı dağ keçisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığını saptadı.

23 BİN LİRA CEZA VERİLDİ

İfadesi alınan A.C'ye, av yasağı olan bölgede kaçak avlandığı ve koruma altındaki dağ keçisini telef ettiği gerekçesiyle 23 bin 288 lira idari para cezası uygulandı.