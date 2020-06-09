Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? Kabine toplantı konuları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında uzun bir sürenin ardından bugün yüz yüze Cumnurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleşecek. Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Erdoğan Hangi konuları açıklayacak? Merak edilenlerin hepsi haberimizde..

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Uzun zamandır video konferans ile yapılan kabine toplantısı bugün yüz yüze gerçekleşecek toplantının 15:00'da başlaması bekleniyor. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 18 YAŞ ALTI SEVİNEBİLİR

65 yaş üstü ile 18 yaş altıvatandaşlariçin uygulanan sokağa çıkma izinleri ilgili de değerlendirmelerde bulunulacak. Vatandaşların en çok talepte bulundukları düğün izinleri konusunun da toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.

LİBYA GÖRÜŞMESİ

Kabine ToplantısıNDA Recep Tayyip Erdoğan, Fayiz Es-Serrac ile görüşmesine dair bilgilendirme yapacak. Bunun dışında Doğu Akdeniz'deki durum, Suriye ve İdlib'teki gelişmeler de değerlendirilecek.