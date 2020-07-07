Kabakulak nasıl yazılır? TDK'ya göre kabakulak mı, Kaba kulak mı? Kabakulak ne demek?

Kabakulak kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, kabakulak TDK'ya göre nasıl yazılır? Kaba kulak nasıl yazılır? Kaba kulak mı, kaba kulak mı? TDK'ya göre kabakulak kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE KABAKULAK NASIL YAZILIR?

Kaba kulak: Yanlış

Kabakulak: Doğru

KABAKULAK İLE ÖRNEK CÜMLELER

Kabakulak: (fi'ldişi)

1. isim Kaba kulaknin kırık beyaz rengi.

2. sıfat Bu renkte olan.

Kabakulak, -ğı: isim, tıp, (kaba'kulak)

Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık, kabaşiş, yazma (I):

"Her ikisi de şimdiye değin kabakulak geçirmemiş olduklarından, uzak durmaları gerekiyordu kardeşimden." - Elif Şafak