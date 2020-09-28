Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu

Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, rekorlara doymuyor.

Geçtiğimiz gün İtalya Serie A'nın 2. haftasında Juventus'un Roma ile karşılaştığı ve 2-2 berabere kaldığı maçta takımının gollerini atan Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu.

Roma ağlarını da boş geçmeyen Cristiano Ronaldo, 2020 yılında tüm kulvarlarda attığı 30 golle en çok gol atan futbolcu konumunda. Ronaldo'yu 26 golle Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski takip ediyor.

5 BÜYÜK LİGDE 450 GOL ATTI

Cristiano Ronaldo öte yandan Avrupa'nın beş büyük liginde 450 gole ulaşan ilk futbolcu olarak tarihteki yerini aldı.