Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu

28.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:27

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Roma ağlarını 2 kez havalandırmayı başaran Juventus'un yıldız ismi Cristiano Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, rekorlara doymuyor.

Geçtiğimiz gün İtalya Serie A'nın 2. haftasında Juventus'un Roma ile karşılaştığı ve 2-2 berabere kaldığı maçta takımının gollerini atan Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu.

Roma ağlarını da boş geçmeyen Cristiano Ronaldo, 2020 yılında tüm kulvarlarda attığı 30 golle en çok gol atan futbolcu konumunda. Ronaldo'yu 26 golle Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski takip ediyor.

5 BÜYÜK LİGDE 450 GOL ATTI

Cristiano Ronaldo öte yandan Avrupa'nın beş büyük liginde 450 gole ulaşan ilk futbolcu olarak tarihteki yerini aldı.

Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu
Haber Yorumları (1)
YORUMCU: ronaldo yetenekli adam. bunca yıldır futbol izlerim benim yeteneğime bu kadar yaklaşabilen tek futbolcu. bundan önce yine yaklaşan biri olmuştu pele diye biriydi. oda iyi topçuydu. ama sonuş olarak ikiside amatör bu işi hakkıyla bilmiyorlar. tabi bi de buraya kadar bıkmadan sen kıymetli okur; ciddi şeyler oku, burayı okumak sana birşey kazandırmaz. (bir dost)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Halil Sezai Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Çocuk Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu - Roma
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 17:42:16. #1.14#
title