Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu bedavaya kadrosuna katmak için girişimlere başladı

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'la olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor. Bedava olarak 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma fikri Juventus'u cezbediyor.

MILAN OLMAZSA JUVE DEVREYE GİRECEK

Bugünlerde Milan ile Hakan Çalhanoğlu, yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor. Her iki taraf da anlaşmanın sağlanacağına güveniyor.

Eğer anlaşma olmazsa Juventus sportif direktörü Fabio Paratici, devreye girmek için hazırda bekliyor.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta Milan adına 4 gol ve 3 asist kaydetti.