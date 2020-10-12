Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu bedavaya kadrosuna katmak için girişimlere başladı

Hakan Çalhanoğlu, pandemi arasından sonra Milan forması ile harika bir performans ortaya koydu. Milli oyuncunun yükselen performansı sonra bir diğer İtalyan devi Juventus da transfer planı yapmaya başladı.