Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu bedavaya kadrosuna katmak için girişimlere başladı
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Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu bedavaya kadrosuna katmak için girişimlere başladı

12.10.2020 13:54 | Son Güncelleme: 12.10.2020 13:59

Hakan Çalhanoğlu, pandemi arasından sonra Milan forması ile harika bir performans ortaya koydu. Milli oyuncunun yükselen performansı sonra bir diğer İtalyan devi Juventus da transfer planı yapmaya başladı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'la olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor. Bedava olarak 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma fikri Juventus'u cezbediyor.

MILAN OLMAZSA JUVE DEVREYE GİRECEK

Bugünlerde Milan ile Hakan Çalhanoğlu, yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor. Her iki taraf da anlaşmanın sağlanacağına güveniyor.

Eğer anlaşma olmazsa Juventus sportif direktörü Fabio Paratici, devreye girmek için hazırda bekliyor.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta Milan adına 4 gol ve 3 asist kaydetti.

Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu bedavaya kadrosuna katmak için girişimlere başladı
Haber Yorumları (4)
GEREKSİZ: Adam kontrati bitiyor ne bekliyosunuz yani gecmise bakin milanda 3 yil olmus yatti kazandi bu oyuncular hep böyledir amac yeni takim daha cok para devamliligi olan bir oyuncu degil belhanda gibi istediginde oynar adam bu senede kötü oynasa basaksehire falan gelirdi herhalde sizde medya olarak adamlari tek mac üzerinden süperstar yapiyorsunuz bu yalnis
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AFYONLU: BİR JUVENTUSLU OLARAK HAKAN ÇALHANOĞLUNU İSTEMİYORUM
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EMRE: Dostum sen Afyonlusun, kendine gel!
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