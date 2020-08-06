Jurassic Park 3 filmi konusu nedir? Jurassic Park 3 oyuncuları ve Jurassic Park 3 özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Jurassic Park 3 filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Jurassic Park 3 filmi hakkında Jurassic Park 3 konusu, Jurassic Park 3 özeti ve Jurassic Park 3 oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Jurassic Park 3 filminin detayları…
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JURASSİC PARK 3 FİLMİNİN ÖZETİ
İlk iki filmden tanıdığımız dirlitilmiş prehistorik yaratıklarla dolu bir adanın üzerinden uçmak isteyen bir grup zenginin macera hevesi yüzünden bilimadamlarının başı belaya giriyor.
JURASSİC PARK 3 OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Joe Johnston
Oyuncular: Sam Neill, William H. Macy, Téa Leoni, Alessandro Nivola, Trevor Morgan
Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu
Yapım Yılı: 2001 (91 dk)
Vizyon Tarihi: 24 Ağustos 2001 Cuma
Senaryo: Michael Crichton, Peter Buchman
Yapımcı Firma: United International Pictures (UIP)
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dil: İngilice
Orijinal Adı: Jurassic Park III