Jurassic Park 3 filmi konusu nedir? Jurassic Park 3 oyuncuları ve Jurassic Park 3 özeti!

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JURASSİC PARK 3 FİLMİNİN ÖZETİ

İlk iki filmden tanıdığımız dirlitilmiş prehistorik yaratıklarla dolu bir adanın üzerinden uçmak isteyen bir grup zenginin macera hevesi yüzünden bilimadamlarının başı belaya giriyor.

JURASSİC PARK 3 OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Joe Johnston

Oyuncular: Sam Neill, William H. Macy, Téa Leoni, Alessandro Nivola, Trevor Morgan

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2001 (91 dk)

Vizyon Tarihi: 24 Ağustos 2001 Cuma

Senaryo: Michael Crichton, Peter Buchman

Yapımcı Firma: United International Pictures (UIP)

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilice

Orijinal Adı: Jurassic Park III