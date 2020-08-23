Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim

Trabzonspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, sosyal medya hesaplarından sarı lacivertli kulübe transferini değerlendirdi. Eski kulübü Trabzonspor'a teşekkür eden Sosa, "Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak gururla tüm taraftarlarımızı selamlıyorum" dedi.

Sosa, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonspor'da bulunduğum süre boyunca bana ve aileme gösterilen büyük sevgi ve ilgi için Trabzonspor Kulübü'ne, tüm çalışanlarına ve Trabzonspor taraftarlarına çok teşekkür ederim.

"TÜRKİYE KUPASI'NI TARAFTARA HEDİYE ETMEK BAŞARILI BİR KAPANIŞ OLDU"

Büyük mücadele, emek ve sorumlulukla geçen 3 yıl sonunda, Türkiye Kupası'nı Trabzon şehrine getirmek ve taraftara hediye etmek başarılı bir kapanış oldu.

Futbol ayrılıkları ve yeni başlangıçları da içinde barındırıyor. Ancak aslolan bu sürecin en doğru ve saygılı şekilde yönetilmesi. Trabzonspor'dan ayrılışımla ilgili basında yer alan haberlerin tümünün gerçek dışı olduğunu açıklıkla dile getirmek istiyorum.

"YEPYENİ, HEYECAN DOLU BİR YOLCULUK BAŞLIYOR"

Şimdi sarı lacivert renklerle yepyeni, heyecan dolu bir yolculuk başlıyor ve ben bu kulübün başarısı için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım!"