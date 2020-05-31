John Wick filmi konusu nedir? John Wick oyuncuları ve John Wick özeti!

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JOHN WİCK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: David Leitch, Chad Stahelski

Oyuncular: Keanu Reeves, Adrianne Palicki, Bridget Moynahan, Ian McShane, Jason Isaacs

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yapım Yılı: 2014 (96 dk)

Vizyon Tarihi: 28 Kasım 2014 Cuma

Senaryo: Derek Kolstad

JOHN WİCK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çok sevdiği eşinin ölümünden sonra John Wick ondan son bir hediye alır, Daisy isminde yavru bir av köpeği. Fakat John'un yası 1969 model Boss Mustang'i Iosef Tarasov'un dikkatini çekince bölünür. John arabasını satmayı reddedince Iosef ve adamları arabasını çalarlar. Bu sırada John'u bilincini kaybedene kadar döverler ve Daisy'i öldürürler. Bilmeden yeraltı dünyasının en acımasız suikastçılarından birini tekrar harekete geçirirler.