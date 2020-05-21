Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti

Hakkari'nin sevilen simaları arasında yer alan H. Mehmet Adıyaman, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi için kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde vefat etti. Bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Adıyaman'ın cenazesinin Kırıkdağ köyünde defnedileceği belirtildi. Adıyaman, Jırki aşiretinin kanaat önderi olarak görülüyordu.

41 ÇOCUK BABASIYDI

Bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi görerek sağlığına kavuşan 81 yaşındaki H. Mehmet Adıyaman, evli ve 41 çocuk babasıydı.