Jeremy Menez, eski sevgilisi Emilie ile yeniden aşk yaşıyor
13.10.2020 20:16 | Güncelleme: 13.10.2020 20:23
İtalyan kulübü Reggina'da forma giyen Fransız futbolcu Jeremy Menez, birçok defa barışıp ayrıldığı iki çocuğunun annesi Emilie Nef Naf ile bir kez daha aşk yaşamaya başladı.
Fransız futbolcu Jeremy Menez'in eski sevgilisi Emilie Nef Naf ile yeniden aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Emilie'nin kişisel Instagram hesabı üzerinden Menez'le olduğu fotoğrafı paylaşması ikili arasındaki aşkı gözler önüne serdi. Nef Naf'in "Sadece biz" notuyla paylaştığı fotoğraf takipçiler tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.
4 SENE ÖNCE AYRILMIŞLARDI
İtalyan kulübü Reggina'da forma giyen Fransız futbolcu, birçok kez barışıp ayrıldığı iki çocuğunun annesi Emilie Nef Nef ie son olarak 4 yıl önce yollarını ayırmıştı.