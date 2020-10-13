Jeremy Menez, eski sevgilisi Emilie ile yeniden aşk yaşıyor

İtalyan kulübü Reggina'da forma giyen Fransız futbolcu Jeremy Menez, birçok defa barışıp ayrıldığı iki çocuğunun annesi Emilie Nef Naf ile bir kez daha aşk yaşamaya başladı.