Jeremy Menez, eski sevgilisi Emilie ile yeniden aşk yaşıyor
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Jeremy Menez, eski sevgilisi Emilie ile yeniden aşk yaşıyor

13.10.2020 20:16 | Son Güncelleme: 13.10.2020 20:23
Jeremy Menez, eski sevgilisi Emilie ile yeniden aşk yaşıyor

İtalyan kulübü Reggina'da forma giyen Fransız futbolcu Jeremy Menez, birçok defa barışıp ayrıldığı iki çocuğunun annesi Emilie Nef Naf ile bir kez daha aşk yaşamaya başladı.

Fransız futbolcu Jeremy Menez'in eski sevgilisi Emilie Nef Naf ile yeniden aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Emilie'nin kişisel Instagram hesabı üzerinden Menez'le olduğu fotoğrafı paylaşması ikili arasındaki aşkı gözler önüne serdi. Nef Naf'in "Sadece biz" notuyla paylaştığı fotoğraf takipçiler tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Jeremy Menez, sevgilisi Emilie ile yeniden aşk yaşıyor

4 SENE ÖNCE AYRILMIŞLARDI

İtalyan kulübü Reggina'da forma giyen Fransız futbolcu, birçok kez barışıp ayrıldığı iki çocuğunun annesi Emilie Nef Nef ie son olarak 4 yıl önce yollarını ayırmıştı.

Jeremy Menez, sevgilisi Emilie ile yeniden aşk yaşıyor

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