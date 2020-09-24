Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Rio Ave ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine penaltılarda 4-2 kaybetti ve Avrupa kupalarına erken veda etti.

Siyah-beyazlılar büyük üzüntü yaşarken, taraftarın hedefindeki isim Hollandalı futbolcu Jeremain Lens oldu. Uzatmalarla birlikte 101 dakika sahada kalan 32 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla taraftarın büyük tepkisini çekti.

TARAFTAR GÖNDERİLMESİNİ İSTİYOR

Maçta hiçbir varlık gösteremeyen Lens'e sert tepki gösteren taraftarlar, siyah-beyazlı yönetime çağrıda bulundu ve hollandalı oyuncunun takımdan gönderilmesi gerektiğini belirtti.

İşte Lens'le ilgili sosyal medyada yazılan yorumlar şöyle;