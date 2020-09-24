Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı

Beşiktaş'ta sezonun ilk günlerinden itibaren en çok tepki gösterilen isimlerden biri olan Jeremain Lens, Rio Ave maçında da tepkilere maruz kaldı. Sosyal medyada birçok Beşiktaş taraftarı, Hollandalı oyuncunun takımdan gönderilmesi için çağrıda bulundu.