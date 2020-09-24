Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı
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Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı

24.09.2020 23:10 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:16

Beşiktaş'ta sezonun ilk günlerinden itibaren en çok tepki gösterilen isimlerden biri olan Jeremain Lens, Rio Ave maçında da tepkilere maruz kaldı. Sosyal medyada birçok Beşiktaş taraftarı, Hollandalı oyuncunun takımdan gönderilmesi için çağrıda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Rio Ave ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine penaltılarda 4-2 kaybetti ve Avrupa kupalarına erken veda etti.

Siyah-beyazlılar büyük üzüntü yaşarken, taraftarın hedefindeki isim Hollandalı futbolcu Jeremain Lens oldu. Uzatmalarla birlikte 101 dakika sahada kalan 32 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla taraftarın büyük tepkisini çekti.

TARAFTAR GÖNDERİLMESİNİ İSTİYOR

Maçta hiçbir varlık gösteremeyen Lens'e sert tepki gösteren taraftarlar, siyah-beyazlı yönetime çağrıda bulundu ve hollandalı oyuncunun takımdan gönderilmesi gerektiğini belirtti.

İşte Lens'le ilgili sosyal medyada yazılan yorumlar şöyle;

Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı
Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı
Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı
Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı
Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı
Haber Yorumları (1)
SERGENİ GÖNDERİN: Futbol tek kişik bir oyun değildir, takım oyunudur. Yunan takımına yenil, şimdi gene yenil. SUçlu bir futbolcu bul. Herşey bitti. ohh
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