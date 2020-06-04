Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı

Friends dizisinin ünlü oyuncusu ve ABD'li ünlü aktrist Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston, 1995 yılında Mark Seliger'e verdiği çıplak pozunu açık arttırmaya çıkardı. Ünlü oyuncu, portrenin satış gelirinin tamamının ülke çapında sağlık hizmetlerine aktarılacağını belirtti.

04.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:28

ABD'li ünlü Hollowood yıldızı ve Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston koronavirüs yardımları için maddi destek sağlamak amacıyla çıplak poz verdiği bir portresini açık artırmaya çıkardı. Oyuncu verdiği kararı pazartesi günü Instagram hesabından bir video paylaşarak duyurdu. Videoda fotoğrafçı Mark Seliger'ın karanlık odada artık simge haline gelmiş portre üzerinde çalıştığı görüldü. Seliger'in fotoğrafı Kasım 1995'te çektiği ifade edildi.

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EN YÜKSEK TEKLİF 45 BİN TL

Aniston'ın bacaklarını çapraz biçimde kavuşturarak çıplak poz verdiği siyah beyaz fotoğrafı çeken Seliger, ilk bölümü önceki yıl yayımlanan Friends'in oyuncu kadrosunu fotoğraflamak için görevlendirilmişti. Şimdiye kadar fotoğrafa gelen en yüksek teklif 6 bin 500 dolar (yaklaşık 45 bin TL) oldu.

INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDU

Aniston Instagram'da videoyla beraber paylaştığı metinde, "Sevgili dostum Mark Seliger; Redcarpet Advocacy ve Christie's ile işbirliği yaparak, benimki de dahil 25 portresini Kovid-19 yardımlarına destek için açık arttırmaya çıkardı" diye yazdı.