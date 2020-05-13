Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Türk kültürüne ilgileriyle bilinen Japonlar, sosyal medyada paylaştıkları videolarla Türk halkının sempatisini kazanıyor. Bir Japon kız da Pir Sultan Abdal'dan "Açılsın kapılar Şah'a gidelim" türküsünü seslendirdi.
13.05.2020 23:06 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:10
Japon bir kız evinden verdiği saz eşliğindeki konseri videoyla kayda aldı.
PİR SULTAN TÜRKÜSÜYLE BEĞENİ TOPLADI
O anları sosyal medyadan paylaşan genç kız saz eşliğinde Pir Sultan Abdal'a ait "Açılsın kapılar Şah'a gidelim" türküsünü seslendirdi. Sosyal medyada yoğun ilgi gören klibe binlerce beğeni yağdı.