59 yaşındaki kadın, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan bir kişi tarafından 100 bin TL dolandırıldı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yolkaya Köyü'nde, 90 yaşındaki Hüseyin Çakır'ın evde olmadığı sırada, sivil giyinimli birisi eve gelerek 59 yaşındaki Kadriye Çakır'a kendisini jandarma komutanı olarak tanıttı.

100 BİN TL'LİK ZİYNET EŞYALARINI DOLANDIRICIYA VERDİ

Dolandırıcı, evin gözetlendiğini ve çalınma ihtimaline karşı muhafaza etmek için ziynet eşyalarını istedi. Bunun üzerine Çakır, 100 bin TL değerinde ki; 20 adet yarım altın, 6 bilezik ve bir miktar parayı dolandırıcıya teslim etti.

KOCASI EVE GELİNCE DOLANDIRILDIKLARINI ANLADILAR

Kadriye Çakır, eve dönmesi ile yaşadığı olayı kocası ile paylaştı. Dolandırıldıklarını anlayan yaşlı çift, durumu gerçek jandarmalara bildirip yardım istedi. Olayın aydınlatılabilmesi için Kadriye Çakır'ın jandarma karakolunda ifadesine başvuruldu. Dolandırıcının bulunması ve olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.