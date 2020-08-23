Radamel Falcao ve eşi, Galatasaray'ın gündemindeki James Rodriguez'i İstanbul'a davet etti

Bu sezon Galatasaraylı taraftarların rüyasını süsleyen transferler arasında başı çeken James Rodriguez'le ilgili taraftarı sevindiren haberler gelmeye devam ediyor.

Real Madrid'in izni doğrultusunda yıldız futbolcuyla görüşen sarı kırmızılılarda deneyimli oyuncunun transferi için yönetimin yanı sıra Radamel Falcao da devreye girdi. Golcü futbolcu ve eşinin, Falcao'nun milli takımdan arkadaşı olan James'i İstanbul turu yapmaya davet ettiği öğrenildi.

James Rodriguez - Radamel Falcao

EN AZ ZARARLA SATACAK

Çünkü James'ten 20 milyon euro civarı bir bonservis geliri bekliyorlar. Real Madrid anlaşması sezon sonunda bitecek olan James'i sözleşmesini uzatmadan Galatasaray'a gönderirse elindeki imkandan olacak.

Umutları ise James'in Galatasaray'da eski performanslarından birisini göstermesi ve ardından en az zararla satılması. İspanyollar ayrıca, Premier Lig ve Serie A'dan da yıldız için teklif bekliyorlar. Ancak şu ana kadar Galatasaray dışında bir teklif olmadığı belirtiliyor.

İLK TEKLİF G.SARAY'DAN

İspanyol Libertad gazetesi muhabiri Sergio Valentin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kolombiyalı yıldız ile ilk görüşmenin Galatasaray tarafından yapıldığı ve Galatasaray'ın Rodriguez'e gelmek isteyip istemediğini sorduğunu aktardı.

ZIDANE'A TAKILDI

Kariyerinde Porto, Real Madrid ve Bayern Münih formalarını giyen James Rodriguez, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde sadece 14 maça çıkabilmişti. 1 gol ve 2 asistlik katkı yapan oyuncunun Zidane ile yıldızının pek de barışmadığı biliniyor.