Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik

Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak, su birikintilerine neden olurken, meyve ve sebze bahçeleri sular altında kaldı. Ürünleri bahçede kalan çiftçi Mustafa Derebaş, "Çok fazla zarar var" dedi.

ARAÇLARDAN BAZILARI YOLLARDA KALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İznik'te dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerine kadar devam etti. Sağanak sonrası Çamdibi Mahallesi'ndeki yollarda yaklaşık 1 metre su birikintisi oluştu. Su birikintisinde güçlükle ilerleyen araçlardan bazıları arızalanıp, yolda kaldı.

TARIM ARAZİLERİ BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Kentte kabak, domates, şeftali ve zeytin gibi ürünlerin bulunduğu tarlalar ve bahçeleri su bastı. Bahçe ve tarlalarını su altında gören üreticiler üzüntülerini dile getirdi.

"ÜRÜNLERİMİZ GİTTİ"

Tarlasını görünce çok kötü olduğunu belirten Mustafa Derebaş, "Kabaklarımızı toplamak için bir haftamız vardı. Şu anda mahvolduk, bittik. Tarlamızdaki bütün ürünlerimiz gitti. Bu manzarayı görünce çok üzüldük. Tarlalarda çok fazla zarar var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.