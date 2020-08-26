İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı

Türkiye'deki koronavirüs salgınında vakalar yeniden artarken iller de kendi içlerinde önlemler alıyorlar. Bu kapsamda Ankara'da düğünlerin 1 saatle sınırlandırılmasının ardından İzmir'de de düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı.

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, düğün, nişan, nikah, kına gecesi, gelin alma, sünnet ve mevlit organizasyonlarındaki önlemlerle ilgili bazı yeni kararlar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, sokak düğünlerinin kesinlikle yapılmamasına karar verildiği bildirilen açıklamada, ihtiyaç halinde, uygun olması durumunda, kaymakamlıktan izin alınarak okul bahçelerinin düğün amaçlı kullanılabileceği kaydedildi.

BİRİNCİ DERECE AKRABALAR HARİÇ 65 YAŞ ÜSTÜ GİREMEZ

Açıklamada, nikah ve düğün organizasyonlarında tüm katılımcıların maske takacağı, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar ile semptom gösterenlerin salona alınmayacağı, birinci derece akrabalar (anne, baba, dede, büyükanne) dışında 65 yaş üzeri kişilerin tesislere giremeyeceği bildirildi. Teyze, hala, amca, dayı, kuzenlerin birinci derece akraba sayılmayacağı da açıklamada vurgulandı.

GÜNDÜZ VE AKŞAM DÜĞÜNLERİ İÇİN SAATLER BELİRLENDİ

Bulaş riskini azaltmak amacıyla organizasyonların mümkün olduğunca açık havada yapılmasına, yemekli düğünlerde servisin 1 saat içinde tamamlanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Akşam düğünlerinin 20.00-22.30, gündüz düğünlerinin 13.30-16.00 saatlerinde yapılmasına, 65 yaş üzeri olup organizasyona katılabileceği belirtilen kişilerin, yalnızca söz konusu organizasyon için olmak üzere saat 20.00-22.30 arası yapılacak düğünlere katılabilmesine ve saat kısıtlamasından muaf olmalarına karar verilmiştir.

DAVETLİLERİN İSİMLERİ ALINACAK VE 14 GÜN BOYUNCA SAKLANACAK

Organizasyonun yapıldığı tesise/alana girişte davetli tüm katılımcıların adları, adresleri ve iletişim bilgilerinin, organizasyonda tesis kullanılıyorsa tesis işleticisi tarafından, organizasyon sahibine ait özel ya da genel bir alanda yapılıyorsa organizasyonu yapan tarafından kaydedilmesi ve en az 14 gün saklanması, yine tesis işleticisi tarafından organizasyonda çalışan personelin de kayıt altına alınması kararlaştırılmıştır."

GELİN VE DAMAT HARİÇ OYUNLAR YASAK

Açıklamada, işletmelerde kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılamayacağı (gelin ve damat hariç), sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını gerçekleştirilebileceği de kaydedildi.

14 İLDE ETKİNLİKLERE KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı'nın dün yayınladığı yeni genelgeye göre; 26 Ağustos tarihinden itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya,Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere kısıtlama getirilmişti.