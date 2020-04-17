İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı

Ülkemizdeki koronavirüs salgını nedeniyle toplu alanlarda maske takmadan bulunmak yasak. Ancak maskeye ulaşım da zor olunca bu noktada kriz yaşanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bu duruma bir çözüm getirdi.

METROLARA MASKE OTOMATI KONULDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte metro istasyonlarına maske otomatı koyulduğunu açıkladı. Soyer, sistemi kendi denerken çekilen bir fotoğrafıyla şunları yazdı: "Koronayla mücadelede maskeninönemi tartışılmaz. Metro istasyonlarına koyacağımız maskematikler, İzmirlilerin maskeye ücretsiz, kolayca ulaşmasını sağlayacak. İlk otomat Konak istasyonunda. İzmirim Kart'ı gösteren haftada bir, maske paketini ücretsiz alabilir."

MASKE TAKMAK ZORUNLU ANCAK BULMAKTA ZORLUK YAŞANIYOR

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle toplu alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Bununla birlikte maske satışları ise yasaklandı. Maskeler devlet tarafından vatandaşlara PTT ve eczaneler yoluyla dağıtılıyor ancak. Maskeye ulaşamayan ve dışarı çıkması gerektiği için zor duruma düşen milyonlarca insan var.