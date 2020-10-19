İYİ Partili Ümit Özdağ: İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü, Meral Akşener'in haberi vardı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında konuşan İYİ Partili Ümit Özdağ, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu öne sürdü.

"BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜDÜR"

Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış" ifadelerini kullandı.

Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını söyleyen Özdağ, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.

"MERAL AKŞENER'İN HABERİ VAR"

Öte yandan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de durumdan haberdar olduğunu söyleyerek, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler" ifadelerini kullandı.