İYİ Parti'deki FETÖ kriziyle ilgili gündemi sarsacak sözler: 6 ay öncesinden haberimiz vardı

İYİ Partili Lütfü Türkkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.Türkkan, Ümit Özdağ'ın, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" iddiasına ilişkin konuştu.

Türkkan, "Ümit Özdağ'ın kongreden sonra bu çıkışı tabii ki, manidar. Özdağ, İstanbul İl Başkanı'nın dayısından bahsetti. İnsanların dayıları ile bu hayat içerisindeki ilişkileri zayıf; ama ben inanıyorum ki, Buğra Kavuncu dayısı ile ne kadar görüşüyorsa bir fazla Ümit Bey görüşmüştür, Ümit Bey'in arkadaşı. Ümit Özdağ, volümü yükseltti. Ümit Özdağ'ın kongreden sonra bu çıkışı tabii ki, manidar. Bunlar duygusal tepkilerin üstüne çıkmış ama kendi içimizde bunu çözeriz. İddia ediyorum bu bir operasyon. Bu operasyondan 6 ay evvelinden haberimiz de var. Bu sadece Türkiye'nin içinden yürütülen bir operasyon da olmayabilir" ifadelerini kullandı.

"BİR KİŞİNİN DİSİPLİNE SEVK EDİLMESİNDE ENGEL YOK"

Türkkan, "Bir kişinin disipline sevk edilmek istenmesinin önünde engel yok, bu istenebilir, benim için de istenebilir, bunu parti kurulları değerlendirir ama biz demokrasinin iliklerine kadar işletildiği bir partiyiz. Bu, bizim geçmişte demokrasi mücadelesi vererek bir parti kurduğumuzdan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Lütfü Türkkan