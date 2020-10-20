İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın

Dün akşam Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in politikalarını eleştirirken partinin HDP'ye yakınlaştığını; İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti. Özdağ'ın açıklamaları İYİ Parti'de deprem etkisi yaratırken İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu iddiaları sert bir dille yalanladı.

"BUNU SÖYLEYEN YALANCIDIR"

İYİ Parti lideri Akşener de Kavuncu'nun Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyururken "Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma" dedi. HDP ile yakınlaşma ve FETÖ iddialarına çok sert tepki gösteren Akşener, Özdağ'ı kastederek "Bu çok büyük bir yalandır, söyleyen de yalancıdır" ifadelerini kullandı.

"BOMBANIN PİMİNİ ÇEKENLERE BAKSINLAR"

Akşener'in açıklamaları sonrası gözlerin çevrildiği Özdağ'dan yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden Akşener'e tepki gösteren Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İYİ Parti içerisinde operasyon arayanlar İYİ Parti'nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, işbirlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar"