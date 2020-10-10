Ivana Sert, oğlu Ateş'in nafakasını az bulduğu için eski eşi Yurdal Sert'e dava açtı

7 yıl önce Yurdal Sert ile boşanan ve hala eski eşinin soyadını kullanan Ivana Sert, oğlu Ateş'in velayetini arttırmak için adli süreç başlattı.

Uçankuş'ta yer alan habere göre, boşanmanın ardından çocuğun büyüdüğünü ve ihtiyaçlarının arttığını belirten Ivana Sert'in avukatı Elif Sevüktekin, dilekçesinde, "Yurdal Sert'in maddi durumu ve gelir imkanı Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen çocuğa ödediği 5 bin TL'lik nafaka yetersizdir" ifadelerini kullandı.