İtfaiye ekipleri Türk bayrağını yerde bırakmadı
Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yerde buldukları Türk bayrağını, itfaiye binasına götürüp duvara astı.
12.07.2020 21:46 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:51
Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yerde buldukları Türk bayrağını, itfaiye binasına götürüp duvara astı.
Mardin-Kızıltepe karayolu Türkmen Deresi mevkisinde refüjde Türk bayrağı görüldü. Bu sırada oradan geçen itfaiye ekipler araçlarından inerek Türk bayraklı çerçeveyi alıp araçlarına götürdü. İtfaiye ekiplerinin yanlarına aldıkları Türk bayrağını itfaiye binasına astığı öğrenildi. - MARDİN