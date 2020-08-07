İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi

Televizyon dünyasının en ünlü spikerlerinden biri olarak görülen Diletta Leotta, bir süredir boksör Daniele Scardina ile aşk yaşıyordu ancak ikilinin ilişkisi sona erdi. Leotta ve Scardina'nın aşkının bir anda bitmesinin nedenleri de ortaya çıktı.

İLİŞKİYİ LEOTTA BİTİRDİ

İtalyan basınına yansıyan haberlerde Leotta'nın ilişkisinden çok kendisine ve işine odaklandığı ve iş nedeniyle sık sık farklı şehirlere gidiyor oluşunun Scardina'yı rahatsız ettiği ve bir süre sonra bu duruma tahammül edemediği belirtilirken, bu gelişmelere karşın ilişkinin Leotta tarafından bitirildiği ifade edildi.

TATİLLERİNİ SARDUNYA'DA YAPIYORLAR

Ancak son çıkan dedikodular, ikilinin yeniden barışacağı yönünde... Birkaç arkadaşıyla birlikte Sardunya Adası'nda tatil yapan Leotta'nın ardından Scardina'nın da aynı yere tatile gittiği ve Leotta'ya çok yakın bir yerde kaldığı belirtildi.

"HİKAYEMİZ ÇOK ÖNEMLİ VE HASSAS BİR KONU"

Scardina'nın Leotta ile barışmak için Sardunya Adası'na gittiği iddia edilirken, bazı kaynaklar ikilinin aynı yerde bulunmasının tesadüfen gerçekleştiğini belirtti.

Ayrılıkla alakalı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan güzel spiker, "Daniele ile aramızdaki hikaye, sosyal medyada olduğu gibi önemsizleştirilecek bir hikaye değil. Aksine çok önemli ve hassas bir konu. Bu nedenle yaşadıklarımıza dair anlatacağım şeyler 3-5 sayfaya sığacak şeyler değil" ifadelerini kullanmıştı.