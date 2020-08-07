HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi

Spor dünyasının en önemli spikerlerinden olan İtalyan Diletta Leotta, boksör sevgilisi Daniele Scardina olan ilişkisini noktaladı. Ünlü çiftin yeniden barışacağı konuşulurken tatillerini aynı yerde yapmaları, barışma iddialarını kuvvetlendirdi.

07.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:57

Televizyon dünyasının en ünlü spikerlerinden biri olarak görülen Diletta Leotta, bir süredir boksör Daniele Scardina ile aşk yaşıyordu ancak ikilinin ilişkisi sona erdi. Leotta ve Scardina'nın aşkının bir anda bitmesinin nedenleri de ortaya çıktı.

İLİŞKİYİ LEOTTA BİTİRDİ

İtalyan basınına yansıyan haberlerde Leotta'nın ilişkisinden çok kendisine ve işine odaklandığı ve iş nedeniyle sık sık farklı şehirlere gidiyor oluşunun Scardina'yı rahatsız ettiği ve bir süre sonra bu duruma tahammül edemediği belirtilirken, bu gelişmelere karşın ilişkinin Leotta tarafından bitirildiği ifade edildi.

İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi

TATİLLERİNİ SARDUNYA'DA YAPIYORLAR

Ancak son çıkan dedikodular, ikilinin yeniden barışacağı yönünde... Birkaç arkadaşıyla birlikte Sardunya Adası'nda tatil yapan Leotta'nın ardından Scardina'nın da aynı yere tatile gittiği ve Leotta'ya çok yakın bir yerde kaldığı belirtildi.

İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi

"HİKAYEMİZ ÇOK ÖNEMLİ VE HASSAS BİR KONU"

Scardina'nın Leotta ile barışmak için Sardunya Adası'na gittiği iddia edilirken, bazı kaynaklar ikilinin aynı yerde bulunmasının tesadüfen gerçekleştiğini belirtti.

Ayrılıkla alakalı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan güzel spiker, "Daniele ile aramızdaki hikaye, sosyal medyada olduğu gibi önemsizleştirilecek bir hikaye değil. Aksine çok önemli ve hassas bir konu. Bu nedenle yaşadıklarımıza dair anlatacağım şeyler 3-5 sayfaya sığacak şeyler değil" ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum Politika
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız Ekonomi
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu...
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım 3. Sayfa
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi Magazin
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti Güncel
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Younes Belhanda, 6 ay önceki kırmızı kart için ceza kesen Galatasaray'a rest çekti: Ayrılmayacağım
Younes Belhanda, 6 ay önceki kırmızı kart için ceza kesen Galatasaray'a rest çekti: Ayrılmayacağım
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Son Dakika: Normalleşme sürecinde sınıfta kaldık! 32 ilde toplam 83 yerleşim yeri karantinada
Son Dakika: Normalleşme sürecinde sınıfta kaldık! 32 ilde toplam 83 yerleşim yeri karantinada
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Lazio, Vedat Muriqi'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti
Lazio, Vedat Muriqi'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Suudi Veliaht Prens Selman, Kanada'ya suikast timi göndermekle suçlanıyor
Suudi Veliaht Prens Selman, Kanada'ya suikast timi göndermekle suçlanıyor
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Barış Arduç Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas Süleyman Hurma
Daha Fazla Ağustos Ak Parti Beşiktaş Caner Erkin
Şu an buradasınız: İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 12:02:11. #1.15#
title