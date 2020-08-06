İtalyan ekibi Sampdoria, Belhanda ve Feghouli'yi transfer etmek istiyor

İtalya Serie A'da bu sezon kümede kalma mücadelesi veren ve son haftalarda gösterdiği performansla ligde tutunmayı başaran Sampdoria, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli için devreye girdi.

BELHANDA'NIN ARDINDAN FEGHOULİ'NİN TRANSFERİ DE GÜNDEMDE

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde elini daha da güçlendirmek adına kadrosundaki önemli isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda yüksek yıllık ücretleri ile dikkat çeken Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin takımdan ayrılmaları gündemdeyken İtalya'dan iki oyuncu için Sampdoria iddiası geldi.

Sampnews24'ün haberine göre Claudio Ranieri yönetimindeki İtalyan ekibi Sampdoria, Belhanda ile ilgilenirken son olarak Sofiane Feghouli'yi de gündemine aldı.

FEGHOULİ'NİN DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kariyerinde daha önce Valencia ve West Ham formaları da giyen Feghouli'nin Ranieri'nin sisteminde önemli bir parça olabileceği aktarılırken oyuncunun durumunun yakından takip edildiği de belirtilmekte.

2017'de transfer edilen iki isimden Feghouli, West Ham'dan 4.25 milyon Euro'ya gelirken Younes Belhanda ise bonusların da devreye girmesiyle Dinamo Kiev'den 10 milyon Euro'luk bir tutarla kadroya katılmıştı.