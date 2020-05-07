İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Daha önce 3 futbolcusunda koronavirüs vakası tespit edilen Fiorentina'da, 3'ü futbolcu 6 yeni ismin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Fiorentina'dan yaptığı açıklamada, "3 futbolcumuzun ve 3 personelimizin koronavirüs testi pozitif çıkmıştır" denildi. Bu bireylerin karantinaya alındığı ve ekibin geri kalanı yarın antrenmana başlayacağı da açıklandı.

3 FUTBOLCU VİRÜSÜ YENMİŞTİ

İtalyan ekibinde daha önce koronavirüs yakalanan Vlahovic, Pezzella ve Cutrone'nin son testleri negatif çıkmıştı.