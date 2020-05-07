İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İtalyan kulüplerinde koronavirüs testleri yapılmaya devam ediyor. Daha önce 3 futbolcusunda koronavirüs vakasına raslanan Fiorentina'da şimdi de 3'ü futbolcu olmak üzere 6 kişi virüse yakalandı.