İtalyan devi Milan, Schalke'li Ozan Kabak için nabız yokluyor

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, transfer rotasını Almanya Bundesliga'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'a yöneltti.

La Gazzetta Dello Sport'a göre; Milan, Ozan Kabak transferi için Schalke 04 ile görüşmelere başladı. Ozan'ın menajerleri, Milan yönetimiyle de buluştu.

Rakibine tükürdüğü gerekçesiyle Almanya Futbol Federasyonu tarafından 4 maçla cezalandıran milli futbolcu için resmi teklif iletildi.

SCHALKE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

3 gündür süren pazarlıkta Schalke'nin 25 milyon euroluk bonservis belirlediği ifade edildi. Ozan'ı 1 yıl daha tutmak isteyen Alman ekibinin direncini kırmaya çalışan Milan bunu başaramazsa alternatif isimlere yönelecek. B planı için ise Chelsea'den Rüdiger gösterildi.

Ozan Kabak, 2019 yılında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro, Stuttgart'tan da Schalke 04'e 15 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.