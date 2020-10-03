İtalyan devi Milan, Schalke'li Ozan Kabak için nabız yokluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalyan devi Milan, Schalke'li Ozan Kabak için nabız yokluyor

03.10.2020 15:12 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:30

Almanya'da Schalke 04 forması giyen milli futbolcu, İtalyan devi Milan'ın gündemine geldi. Transferin gerçekleşmesi halinde Ozan, Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olacak.

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, transfer rotasını Almanya Bundesliga'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'a yöneltti.

La Gazzetta Dello Sport'a göre; Milan, Ozan Kabak transferi için Schalke 04 ile görüşmelere başladı. Ozan'ın menajerleri, Milan yönetimiyle de buluştu.

Rakibine tükürdüğü gerekçesiyle Almanya Futbol Federasyonu tarafından 4 maçla cezalandıran milli futbolcu için resmi teklif iletildi.

SCHALKE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

3 gündür süren pazarlıkta Schalke'nin 25 milyon euroluk bonservis belirlediği ifade edildi. Ozan'ı 1 yıl daha tutmak isteyen Alman ekibinin direncini kırmaya çalışan Milan bunu başaramazsa alternatif isimlere yönelecek. B planı için ise Chelsea'den Rüdiger gösterildi.

Ozan Kabak, 2019 yılında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro, Stuttgart'tan da Schalke 04'e 15 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

İtalyan devi Milan, Schalke'li Ozan Kabak için nabız yokluyor
Haber Yorumları (1)
..........: Milli takımımızın defans,kale ve ortasahada sorunu yok!Tek problem forvet!Eskiden beri doğru düzgün forvetimiz yok!
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk İlham Aliyev Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şehrazat Cem Yılmaz Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Samatta Arda Turan Gökhan Töre Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Azerbaycan Ermenistan Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalyan devi Milan, Schalke'li Ozan Kabak için nabız yokluyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 15:42:35. #1.14#
title