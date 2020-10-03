İtalyan devi Milan, Schalke'li Ozan Kabak için nabız yokluyor

Almanya'da Schalke 04 forması giyen milli futbolcu, İtalyan devi Milan'ın gündemine geldi. Transferin gerçekleşmesi halinde Ozan, Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olacak.

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, transfer rotasını Almanya Bundesliga'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'a yöneltti.

La Gazzetta Dello Sport'a göre; Milan, Ozan Kabak transferi için Schalke 04 ile görüşmelere başladı. Ozan'ın menajerleri, Milan yönetimiyle de buluştu.

Rakibine tükürdüğü gerekçesiyle Almanya Futbol Federasyonu tarafından 4 maçla cezalandıran milli futbolcu için resmi teklif iletildi.

SCHALKE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

3 gündür süren pazarlıkta Schalke'nin 25 milyon euroluk bonservis belirlediği ifade edildi. Ozan'ı 1 yıl daha tutmak isteyen Alman ekibinin direncini kırmaya çalışan Milan bunu başaramazsa alternatif isimlere yönelecek. B planı için ise Chelsea'den Rüdiger gösterildi.

Ozan Kabak, 2019 yılında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro, Stuttgart'tan da Schalke 04'e 15 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.