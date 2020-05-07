İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik

İtalya'da Roma merkezli Takis Biotech adlı ilaç şirketi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşının ilk deneylerini fareler üzerinde gerçekleştirdi ve hayvanların geliştirdiği antikorlar analiz edildi.

Laboratuvar testlerinden elde edilen ön sonuçlar, test farelerinde oluşturulan antikorların insan hücrelerinin yeni tip koronavirüs ile enfekte olmasını durdurabildiğini gösterdi.

"DÜNYADA BİR AŞI İLE KOVID-19'U DURDURABİLEN İLK EKİP BİZİZ"

Takis BioTech'in Genel Müdürü Luigi Aurisicchio, bilim insanları salgını durdurmak için yarışırken İtalyan ekibinin sonbaharda klinik denemelere başlamayı planladığını açıkladı. Aurisicchio, "Bildiğimiz kadarıyla dünyada bir aşı ile Kovid-19'un nötralizasyonunu gösteren ilk ekip biziz" açıklamasını yaptı.

5 FARKLI AŞI ADAYINI DENEYEREK KARŞILAŞTIRMA YAPILDI

Bilim insanları Roma'daki Spallanzani Hastanesi'ndeki farelerde geliştirdikleri beş farklı aşı adayını deneyerek karşılaştırma yaptı. Kovid-19'a yanıt olarak oluşturulan antikorlar, farelerin kanından alındı ??ve bir petri kabında bulunan insan hücrelerine eklendi. Araştırmacılar, insan hücrelerinin 14 gün içinde virüse karşı "güçlü antikor yanıtı" ürettiğini açıkladı. Antikorlar, SARS-CoV-2 virüsünün insan hücrelerine bağlanmasını ve insan hücrelerini enfekte etmesini başarıyla engelledi.

BÜYÜK ÖLÇEKLERDE ÜRETİLEBİLİR

Geliştirilen aşıların hepsinin DNA bazlı aşılar olduğu belirtildi. DNA veya RNA bazlı aşılar, zayıflatılmış veya deaktive edilmiş bir virüs veya virüsün parçaları ile yapılmadığından herhangi bir taze örneğe ihtiyaç duymadan laboratuvarda büyük ölçekte üretilebileceği anlamına geliyor.

İtalyan haber ajansı ANSA'ya konuşan Aurisicchio, "Bu, İtalya'da yapılan bir aşı adayının test aşamalarında geldiği en gelişmiş nokta. Hücrelerini test ettiğimiz iki kişiyi 'gelecekteki klinik çalışmalar için kullanacağız. Aşının insanlarda de işe yarayacağını umuyoruz" dedi.