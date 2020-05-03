İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya ve İngiltere'de son rakamlar açıklandı. Buna göre; İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884'e, İngiltere'de ise 315 artarak 28 bin 446'ya yükseldi.
03.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:23
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en çok can kaybının kayda geçtiği Avrupa ülkelerinden olan İtalya ve İngiltere'de, son 24 saatte gerçekleşen vaka sayıları açıklandı.
Buna göre; İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884'e, İngiltere'de ise 315 artarak 28 bin 446'ya yükseldi.