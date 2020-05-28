İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor

Serie A Oyuncular Birliği, İtalya Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüp doktorları ile video konferans yöntemi ile görüşen Spadafora, Serie-A'nın yeniden başlamasının önünde bir engel kalmadığını açıkladı. Bu doğrultuda sezonun kalan bölümünün 20 Haziran'da oynanacak maçlarla başlamasına karar verildi.

Mart ayında askıya alınan ligde son olarak 26. haftanın maçları oynanmıştı. 26 hafta sonunda Serie A'da 63 puanla Juventus zirvede bulunurken, onu 62 puanla Lazio takip ediyor.

KUPA MAÇLARI 13 HAZİRAN'DA

Öte yandan İtalya Kupası yarı final rövanşlarının 13 Haziran'da yapılması kararlaştırıldı. Kupanın yarı finalinde Napoli-Inter ve Juventus-Milan maçları oynanacak.